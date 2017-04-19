Александр Хорошавин получил официальный отказ Верховного Суда РФ на его кассационную жалобу, где экс-губернатор оспаривал изъятие своего имущества в пользу государства. Стоимость вопроса — более одного миллиарда рублей. По мнению суда, оснований для признания неправомерными постановлений нижестоящих судов нет.

По сообщению ИА ТАСС, Верховный Суд РФ отказал бывшему губернатору Сахалинского региона А. Хорошавину в рассмотрении жалобы, поданной в кассационном порядке. Экс-чиновник просил не изымать его имущество в пользу государства. В частности, ВС пояснил, что оснований для пересмотра кассации нет. Такое решение было принято после тщательного рассмотрения материалов, приложенных к жалобе.

Напомним, что в мае прошлого года, в южно-сахалинский суд поступил иск от Генпрокуратуры с просьбой конфисковать имущество Хорошавина и его семьи, оцениваемое в 1,1 миллиарда рублей. В состав имущества входили: коттедж на Рублевке, несколько московских квартир, ювелирные украшения и большие суммы денег. Основанием для иска послужило то, что экс-губернатор региона не задекларировал это имущество, в нарушение требования закона.

Также Александр Хорошавин был признан виновным и в других злоупотреблениях своим должностным положением. Так, в марте 2015 года, его задержали за получение взятки, размер которой составлял более пяти миллионов долларов. В связи с этим, президент РФ В. Путин сместил его с поста губернатора Сахалинского региона. Затем против него было составлено еще одно дело о взятке. На этот раз ее сумма составляла более 15 миллионов рублей.

В марте текущего года южно-сахалинский суд принял к рассмотрению уголовное дело против Хорошавина. На скамью подсудимых попали и несколько его подчиненных.