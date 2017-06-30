Александра Куцевол, гражданская супруга бывшего певца из группы «Иванушки International» — Олега Яковлева сообщила, что он скончался от остановки сердца. Дата официального прощания с умершим пока не установлена. По словам Куцевол, привычных похорон не будет, Олег завещал кремировать его тело.

По сообщению ИА «ТАСС», гражданская супруга умершего двадцать девятого июня экс-солиста группы «Иванушки International» — Олега Яковлева, сообщила, что в результате остановки сердца он скончался. Трагедию спровоцировало серьезное воспаление легких певца.

Свое последнее послание любимому Александра Куцевол оставила на своей странице в «Инстаграме», где написала, что Олег был главным мужчиной в ее жизни, ее ангелом и счастьем.

Что касается даты похорон, то Александра оповестила всех близких и поклонников Яковлева, что церемония прощания будет необычной, так как вместо похорон запланирована кремация. Дата этого события пока не определена.

Олег Яковлев был родом из Монголии, где родился в 1969 году в городе Улан-Баторе. По специальности он был актёром кукольного театра, также окончил ГИТИС, затем в Москве стал актером театра Армена Джигарханяна.

К «Иванушкам» Яковлев примкнул в 1998 году, а в 2012 году он вышел из состава группы и занялся сольной карьерой.

Первое сообщение о тяжелом состоянии Олега Яковлева поступило от его официальной группы в ВКонтакте в среду, двадцать восьмого июня, где сообщалось, что у него серьезная стадия воспаления легких. Сердце певца остановилось на следующий день. Олегу Яковлеву было сорок семь лет.