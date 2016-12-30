Алексей Чупахин из Волжского утопился сам из-за проблем с бизнесом

Молодой предприниматель утопился на Волжской ГЭС из-за проблем в бизнесе, но и другие версии поступка тоже не исключаются. Погибший на Волжской дамбе не оставил живым предсмертных записок, он просто вышел из своего белого «Лексуса» и выбросился в Волгу 28 декабря. Тело мужчины извлекли, а следствие гадает, что толкнуло успешного во всех отношениях человека на самоубийство. Волгоградцы и жители Волжского часто на этой плотине сводят счеты с жизнью.

Следователь СК по Волгограду делятся информацией неохотно, даже с «КП.ру». В бизнес-кругах об Алексее Чупахине говорили только как об успешном человеке и хорошем семьянине, которому помог «раскрутиться» тесть. У него была сеть дисконтных магазинов, но спустя два года дела стали идти плохо. Чтоб понять почему, следствие учитывает даже слухи из деловых кругов. Дошло даже до приостановки коммерческой деятельности, о чем Чупахин сообщил в налоговую. Вредных привычек за бизнесменов не водилось, а игру в пейнтбол нельзя назвать фактором, мешающим предпринимательству. А тот факт, что на дорогое хобби больше нет денег, может выбить из колеи, но не толкнуть к самоубийству.

Друзья, с которыми Алексей занимался виртуальным и реальным пейнтболом, пока не могут сказать следователям ничего конкретного, а семья – в шоке. Самоубийство имело место на плотине в присутствии очевидцев, но никто не пытался остановить самоубийцу. Ему только сигналили, когда он резко остановился, но никто не предпринял даже попытки понять, в чем дело. Погибшему директору дисконт-центра было всего 38 лет.