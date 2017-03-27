Алексей Навальный: «борец с коррупцией» арестован на 15 суток

«Белоленточник» и «борец с коррупцией» Алексей Навальный получил 15 суток за неповиновение полиции. Вчера, 26 марта в центре Москвы многие оппозиционеры были взяты под арест за несанкционированный митинг и нарушение общественного порядка. Вины за собой Алексей Анатольевич не признает.

Правоохранительные органы отметили: у Алексея Навального есть условный срок по делу «Ив Роше», и пора его превращать в реальный. Оппозиционер устраивает акции в Москве, санкции на это не спрашивает, законным требованиям полиции не подчиняется. Пока пусть посидит 15 суток за препирательства с ОМОНом, а за митинг заплатит 200 000 рублей. А Тверской суд подумает, что можно сделать с уголовным делом: 3,5 года по делу крупного хищения в «Ив Роше» два года «висят» над Навальным, предполагая, что он будет вести образ жизни законопослушного гражданина, не будет собирать митинги и инициировать массовые беспорядки. Если условный срок станет реальным, то последуют дополнительные ограничения в отношении Алексея Анатольевича.

На полицию, которая забирала «белоленточников» до выяснения, митингующие реагировал по-разному. Одни подчинялись спокойно стражам порядка, других волоком волокли, третьим пришлось заламывать руки за спину, паспорта были не у всех. Из 8000 человек с митинга 500 попали в участок, другие данные свидетельствуют, что больше – не только «верхушка» оппозиционного движения сидит сейчас в полиции, но и прохожие. Перед митингом 26 марта СМИ писали, что на улицы в воскресение лучше не выходить: борьба Навального с коррупцией страшнее самой коррупции.