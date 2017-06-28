Алексей Навальный сообщил в полицию о нападении на начальника своего штаба в Барнауле

Алексей Навальный сообщил в полицию о нападении с ножом на начальника своего штаба в Барнауле — Артема Косарецкого. Происшествие случилось в понедельник, 26 июня. Как сообщил сам Косарецкий, на него напали двое неизвестных мужчин. Правоохранительные органы пока не дали оценку данному происшествию.

По сообщению «РИА Новости», правоохранительные органы города Барнаула проводят следственную проверку по факту нападения на координатора барнаульского штаба Алексея Навального. Как рассказал Артем Косарецкий, в тот день он подвергся нападению со стороны двух неизвестных мужчин, в руках которых было холодное оружие.

В момент нападения Косарецкий направлялся в сторону городской администрации для того, чтобы зарегистрировать там заявление на проведение протестной акции в Барнауле. Один из неизвестных ударил Косарецкого ножом в руку и нанес ему рану в районе локтевого сустава. Координатор барнаульского штаба обратился в медучреждение, где ему зашили рану, но отказался от госпитализации.

Узнав об этом происшествии, Алексей Навальный сразу же обратился в местное отделение полиции, которая пока проверяет информацию по данному заявлению.

Напомним, что до этого Центральная избирательная комиссия России не одобрила создание Навальным своих избирательных штабов в нескольких городах России, решив, что эта деятельность оппозиционера выходит за рамки избирательной кампании в президенты РФ и противоречит закону о выборах. Также, по мнению ЦИК, Навальный не может быть кандидатом в президенты России из-за имеющейся у него судимости.