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Алексей Навальный сообщил в полицию о нападении с ножом на начальника своего штаба в Барнауле — Артема Косарецкого. Происшествие случилось в понедельник, 26 июня. Как сообщил сам Косарецкий, на него напали двое неизвестных мужчин. Правоохранительные органы пока не дали оценку данному происшествию.

Алексей Навальный сообщил в полицию о нападении на начальника своего штаба в Барнауле
Фото: Алтапресс

По сообщению «РИА Новости», правоохранительные органы города Барнаула проводят следственную проверку по факту нападения на координатора барнаульского штаба Алексея Навального. Как рассказал Артем Косарецкий, в тот день он подвергся нападению со стороны двух неизвестных мужчин, в руках которых было холодное оружие.

В момент нападения Косарецкий направлялся в сторону городской администрации для того, чтобы зарегистрировать там заявление на проведение протестной акции в Барнауле. Один из неизвестных ударил Косарецкого ножом в руку и нанес ему рану в районе локтевого сустава. Координатор барнаульского штаба обратился в медучреждение, где ему зашили рану, но отказался от госпитализации.

Узнав об этом происшествии, Алексей Навальный сразу же обратился в местное отделение полиции, которая пока проверяет информацию по данному заявлению.

Напомним, что до этого Центральная избирательная комиссия России не одобрила создание Навальным своих избирательных штабов в нескольких городах России, решив, что эта деятельность оппозиционера выходит за рамки избирательной кампании в президенты РФ и противоречит закону о выборах. Также, по мнению ЦИК, Навальный не может быть кандидатом в президенты России из-за имеющейся у него судимости.

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