Поставить точку в «деле о пьяном мальчике» Алеше Шимко сможет эксгумация его тела и посмертная экспертиза. Первая экспертиза крови шестилетнего ребенка, сбитого насмерть машиной О. Алисовой, вызвала общественный резонанс – мальчик якобы был пьян, в его крови обнаружили 2,7 промилле.

19-22 июня шесть специалистов из экспертно-криминалистического центра МВД проводили повторную экспертизу смывов крови сбитого насмерть Алеши Шимко. Выводы неутешительны: за два месяца кровь мальчика с чехлов сидения машины О. Алисовой высохла, пришла в негодность, она не сможет ни подтвердить версию об опьянении Алеши, ни опровергнуть ее. По пятнам сухой крови ничего нельзя установить, потому мальчика будут эксгумировать и брать образцы его мертвого тела.

Отец ребенка, Р. Шимко настаивает на том, что уже мертвое тело его мальчика укололи в печень и ввели этиловый спирт. Если бы маленький ребенок нашел водку и выпил ее, тем более в объеме около 100 мл – у него были бы ожоги дыхательных путей, языка и пищевода, а у Алеши этого нет. Более того: в моче мальчика не обнаружено признаков алкоголя, а в крови он откуда-то взялся. Выпитая водка поразила бы весь организм.

Трагедия разыгралась в городе Железнодорожный в Подмосковье. Дед Николай Шимко всего на несколько минут упустил из виду внука Алешу Шимко, и тот попал под колеса «Хёндэ-Соляриса». Тридцатилетняя владелица иномарки заявляет, что мальчик сам бросился под ее машину. Пока виновница ДТП находится под подпиской о невыезде.