Случай с Алешей Шимко, который был сбит насмерть автомобилем во дворе своего дома получил широкий общественный резонанс. Недавний эфир «Пусть говорят» был посвящен этой теме. Звездным экспертом на программе выступила Юлия Салибекова, слова которой о том, что нужно «простить и отпустить» зрители истолковали, как поддержку виновницы ДТП.
В апреле текущего года в Балашихе произошел инцидент со смертельным исходом. Так, во время прогулки шестилетний мальчик Алеша Шимко был насмерть сбит автомобилем, которым управляла гражданка Алисова. Экспертиза показала, что в крови мальчика был найден алкоголь в количестве 2,7 промилле. Этот факт вызвал широчайший общественной резонанс.
Родители отказываются верить экспертизе и заявляют, что будут продолжать бороться до конца, пока не восторжествует справедливость. Не верят в это также и эксперты, которые заявляют, что при 2,7 промилле ребенок не смог бы передвигаться, у него наступила бы сильная интоксикация, и он мог впасть в кому. По их утверждению, при 0,5 промилле у ребенка теряется ориентация, появляется слабость и сонливость.
Недавний эфир программы Андрей Малахова был посвящен этой теме, в качестве звездного эксперта была приглашена звезда «Дом-2». Юлия Салибекова обратилась к отцу погибшего ребенка, призвав его смириться с этой историей, при этом она назвала Ольгу Алисову «безалаберной». Слова Юлии Салибековой истолковали, как поддержку виновницы трагедии. Но Салибекова заявила, что ее не правильно поняли, поэтому написала в Инстаграм пост, в котором разъяснила свои слова. По ее утверждению, она имела в виду, что родителям нужно остановить «пиар-машину», так как сына не вернуть.
«Если сейчас говорят, что в крови у шестилетнего мальчика нашли алкоголь, боюсь представить, что будет дальше! Я осуждаю женщину, которая сбила малыша. И я осуждала бы любого водителя, совершившего такое страшное преступление. Но ведь на этом месте может оказаться каждый из нас. Она получит то, что заслуживает по закону! Все разговоры только ранят родителей, которым и так сейчас нелегко», — написала звезда «Дом-2».
Любимая передача #пустьговорят ! #пустьговорятсандрееммалаховым #андреймалахов Прошу особо умных не писать мне гадости под постом по поводу передачи и моих высказываний по теме ! Безусловно это страшнейшее в мире горе — терять ребёнка и пусть 1000 раз неправа эта женщина , привысила скорость , говорила по телефону, но на Ее месте мог бы оказаться любой из вас, ваши мужья, сестры , братья! Перед тем как писать ей "убийца", представьте себя на Ее месте и поймите, она не приехала в этот двор за убийством! Малыша не вернуть — это факт, и насказать хочется обидчика,но постарайтесь не быть такими кровожадными! За последнее время слишком много историй с детьми под колёсами авто, наверное, стоит водить детей за ручку, не пускать на дорогу , ведь всех непутевых водителей не пересажаешь! А детей нужно беречь! Уж так случилось, что мы живём во времена технического прогресса и Машины на каждом шагу ! Я не оправдываю женщину -водителя, она своё получит по закону , особенно после выхода передачи в эфир! Люди не будьте такими кровожадными, будьте бдительными и осторожными ! А вам лишь бы распинать кого нибудь и убивать , все равно за что! И меня готовы распять, за то что я не прокленала водителя!!!