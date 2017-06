Любимая передача #пустьговорят ! #пустьговорятсандрееммалаховым #андреймалахов Прошу особо умных не писать мне гадости под постом по поводу передачи и моих высказываний по теме ! Безусловно это страшнейшее в мире горе — терять ребёнка и пусть 1000 раз неправа эта женщина , привысила скорость , говорила по телефону, но на Ее месте мог бы оказаться любой из вас, ваши мужья, сестры , братья! Перед тем как писать ей "убийца", представьте себя на Ее месте и поймите, она не приехала в этот двор за убийством! Малыша не вернуть — это факт, и насказать хочется обидчика,но постарайтесь не быть такими кровожадными! За последнее время слишком много историй с детьми под колёсами авто, наверное, стоит водить детей за ручку, не пускать на дорогу , ведь всех непутевых водителей не пересажаешь! А детей нужно беречь! Уж так случилось, что мы живём во времена технического прогресса и Машины на каждом шагу ! Я не оправдываю женщину -водителя, она своё получит по закону , особенно после выхода передачи в эфир! Люди не будьте такими кровожадными, будьте бдительными и осторожными ! А вам лишь бы распинать кого нибудь и убивать , все равно за что! И меня готовы распять, за то что я не прокленала водителя!!!

