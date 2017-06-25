Случай с Алешей Шимко, который был сбит насмерть автомобилем во дворе своего дома получил широкий общественный резонанс. Недавний эфир «Пусть говорят» был посвящен этой теме. Звездным экспертом на программе выступила Юлия Салибекова, слова которой о том, что нужно «простить и отпустить» зрители истолковали, как поддержку виновницы ДТП.

В апреле текущего года в Балашихе произошел инцидент со смертельным исходом. Так, во время прогулки шестилетний мальчик Алеша Шимко был насмерть сбит автомобилем, которым управляла гражданка Алисова. Экспертиза показала, что в крови мальчика был найден алкоголь в количестве 2,7 промилле. Этот факт вызвал широчайший общественной резонанс.

Родители отказываются верить экспертизе и заявляют, что будут продолжать бороться до конца, пока не восторжествует справедливость. Не верят в это также и эксперты, которые заявляют, что при 2,7 промилле ребенок не смог бы передвигаться, у него наступила бы сильная интоксикация, и он мог впасть в кому. По их утверждению, при 0,5 промилле у ребенка теряется ориентация, появляется слабость и сонливость.

Недавний эфир программы Андрей Малахова был посвящен этой теме, в качестве звездного эксперта была приглашена звезда «Дом-2». Юлия Салибекова обратилась к отцу погибшего ребенка, призвав его смириться с этой историей, при этом она назвала Ольгу Алисову «безалаберной». Слова Юлии Салибековой истолковали, как поддержку виновницы трагедии. Но Салибекова заявила, что ее не правильно поняли, поэтому написала в Инстаграм пост, в котором разъяснила свои слова. По ее утверждению, она имела в виду, что родителям нужно остановить «пиар-машину», так как сына не вернуть.