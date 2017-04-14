«Альфа-банк Украина» назвал билборды с изображением полевых командиров ДНР и ЛНР провокацией

Украинский «Альфа-банк» оказался в центре громкого скандала. В социальные сети проникла фотография киевского билборда, на котором рекламируются услуги «Альфа-банка», а также изображены провокационные фотографии полевых командиров ДНР и ЛНР. Позже пресс-служба банка опубликовала обращение в связи с возникшим конфликтом.

В социальных сетях оказалась провокационная фотография: на ней изображен билборд, на котором, в свою очередь, изображены портреты погибших полевых командиров ЛНР и ДНР: Мозгового, Моторолы и Гивы. При этом их портреты изображены рядом с рекламными услугами банковской организации и сопровождаются провокационным текстом: «Это все, что останется после меня».

Фотография билборда вызвала большой резонанс. Вскоре в пресс-службе украинской «дочки» «Альфа-банка» сделали заявление по поводу инцидента. В официальном заявлении было указано, что финансовая организация не имеет отношения к размещению этого рекламного изображения, а также называет ответственных за него людей провокаторами:

«Альфа-банк» не имеет никакого отношения к размещению рекламы… и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине».

Кроме того, как информирует РБК, в заявлении территории Крыма и Донбасса названы «оккупированными Россией».

Относительно скандальных билбордов в «Альфа-банке» также заявили, что некоторые юридические подразделения организации работают с операторами по рекламе, которые являются «недобросовестными».