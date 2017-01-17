Алихан Музаев погиб, не завершив мятеж против властей Чечни

В Чечне погиб Алихан Музаев, личный охранник Рамзана Кадырова. По данным СМИ, у Музаева были связи с бандитами, которые называют себя «партизанами» и «оппозицией». Они вместе готовили антиправительственный мятеж. Семье участника бунта заявили, что Музаев выстрелил в себя после того, как его планы раскрылись, но родные не верят в подобное.

Согласно источнику, который не разглашается, тело Музаева уже выдали родным, а они его похоронили в Курчалое. Им не хочется верить, что родственник хотел сместить власть в республике, которая практически всех чеченцев устраивает. Около 90% жителей Чечни не хотят ничего менять – Рамзан Кадыров принес в регион мир, порядок, дотации, а всех, кто думает иначе, приравнивают к запрещенным в России бандформированиям вроде ИГИЛ. Еще меньше семья Алихана Музаева хочет верить в то, что он выхватил у ФСБшника пистолет и им застрелился.

Официальные источники в лице пресс-центра Чечни пока никак не комментируют данную информацию. А неофициально это уже не первое «покушение» на Кадырова и мир в Республике Чечня. В октябре минувшего года «МК.ру» писал, что удалось захватить и обезвредить целую группировку в поселке Беной и изъять у них современное оружие. Та попытка на Кадырова и существующую власть планировалась как самая масштабная. Рамзан Кадыров подозревал родственника в участии в перевороте, но Ислам Кадыров до сих пор занимает свой пост в администрации Чечни.