Анар Аллахверанов до сих пор находится в розыске. Сомневаться в его невиновности в смерти Андрея Драчева не приходится, так как драка со смертельным исходом записана на камеры видеонаблюдения, также имеются очевидцы происшествия.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов до сих пор разыскивают виновника в смерти пауэрлифтера Андрея Драчева. Драку спортсмена и Анара Аллахверанова видели многие люди, также она попала на камеры видеонаблюдения. Инцидент, повлекший смерть чемпиона мира, произошел в прошедшее воскресенье. Несмотря на имеющиеся доказательства, преступник все еще на свободе.

Известно, что брат Аллахверанова значится на учете оперативников, он считается главарем местной группировки, занимающейся крышеванием, охранной деятельностью. Не исключено, что близкие убийцы подняли все связи, чтобы помочь ему избежать наказания.

В Хабаровском регионе ДПС получили указание проверять все машины на въезде и выезде, а полиция занимаются розыском Аллахверанова у его родственников. Ранее следователями было возбуждено уголовное дело, исходя из которого мужчине грозит тюремный срок до 15 лет.

Напомним, хабаровские спортсмены заявили о намерении добиваться справедливого наказания для виновного в смерти пауэрлифтера. Ожидается, что соответствующая петиция в скором времени будет опубликована в Интернете. О месте и времени похорон Андрея Драчева пока неизвестно.