Анастасия Марач: прощание с дочерью депутата Уфы состоится в Вознесенском храме

Анастасия Марач скончалась на водном аттракционе во время отдыха на итальянском курорте. Причиной ее смерти является оторвавшийся тромб. Прощание с дочерью депутата Уфинского горсовета пройдет сегодня, 3 августа. Траурная церемония состоится в Вознесенском храме населенного пункта Чесноковки.

Недавно во время отдыха на итальянском курорте умерла Анастасия Марач. По предварительной информации, причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Друзья погибшей рассказали, что в этот момент девушка развлекалась на водном аттракционе.

Сообщается, что тело дочери депутата горсовета Уфы доставили на Родину. Траурная церемония должна пройти сегодня, она начнется в 12:00. Все желающие попрощаться с погибшей могут посетить Вознесенский храм, который находится в населенном пункте Чесноковки. Поминальный обед состоится в 15:00, его организовали в ВДНХ ЭКСПО. Ранее семья 24-летней девушки обратились к сотрудникам СМИ с просьбой не фотографировать и не снимать на видео похороны.

Известно, что Анастасия была замужем, у пары есть маленький сын. Депутаты Уфы выразили Иосифу Марачу и его семье искренние соболезнования. В последнее время девушка увлекалась вейксерфингом. За несколько дней перед кончиной она поделилась с друзьями впечатлениями от катания, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» ролик. Знакомые Анастасии характеризуют ее как жизнерадостного, открытого человека.