Анатолий Банных может числиться пропавшим без вести после крушения на Алтае

Бизнесмен и бывший вице-губернатор Алтайского края, меценат и «Человек года» Анатолий Банных числится в списке тех, кто взошел 12 февраля на борт геликоптера «Robinson R-66». Крушение воздушного судна произошло вчера вечером над Телецким озером, но спасателям и МЧС туда еще предстоит добраться. Предполагаемое место крушения – Мыс Кокши, туда уже направились спасательные отряды.

Сейчас озеро прочесывает катер на воздушной подушке, над ним кружат вертолеты, к поискам привлекут подводный аппарат. Со списками все время спасательных работ была путаница, их меняли несколько раз, данные уточнялись. Уже официально опровергнута информация о том, что помимо капитана судна Дмитрия Ракитского, его супруги и Анатолия Банных на борту значились двое несовершеннолетних. Известно, что двое пассажиров были взрослыми людьми 1976 и 1985 годов рождения. Экскурсия предполагала осмотр озера Телецкого и счастливое возвращение назад на площадку Карсук, но другие данные говорят, что полёт не имел надлежащих санкций – нельзя летать на экскурсии в темное время суток над озерами. Из заповедника перевозили больного воспалением легких сотрудника.

Согласно данным «RT» на русском, Анатолий Банных не в первый раз рискует собственной жизнью, летая на вертолете без санкции и разрешения. В 2009 году он в первый раз чуть не погиб на Алтае, незаконно охотясь на архара у горы Чёрной. Тогда в числе выживших значился господин Банных, остальные семеро из одиннадцати погибли. На данный момент смерть бывшего вице-губернатора не подтверждена официально, это сделают только после обнаружения его тела и опознания с экспертизами.