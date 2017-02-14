Анатолий Банных угробил бизнес-партнёров на Алтае восемь лет назад

На данный момент судьба предпринимателя и бывшего вице-губернатора Анатолия Банных неизвестно, но о его смертельно опасном авиабизнесе пишут все СМИ. Восемь лет назад незаконные полеты и охота на охраняемых законом архаров чуть не стоили Банных жизни, но он продолжал проводить несанкционированные экскурсии и рисковать жизнями друзей и партнеров.

Случай восьмилетней давности, когда погибли 7 человек из 11-и, ничему не научил Анатолия Банных. Неизвестно, кому их отдыхающих турбазы «Altay Village Teletskoe» 12 февраля пришла в голову идея лететь на ночь глядя, но экскурсионный полет стал для пяти человек последним. Анатолий Банных был фанатом экскурсионных полетов в опасных местах и частной авиации. Свою первую площадку под вертолеты «Робинсон» он купил в Барнауле, а в 2005-ом году давал интервью о том, что за «аэротакси» будущее, и вертолеты на несколько человек скоро «вытеснят» самолеты. Бизнес вскоре начал давать трещину: простым алтайцам полет над горами влетел бы в копейку, а олигархов, готовых к экстремальному туризму, было не так уж много – опасно.

Сейчас, когда бизнесмена скорее всего нет в живых, многие алтайские СМИ пишут, чем владел олигарх и кому он помогал финансово, как меценат. К 2000-м года в империю Анатолия Банных входило 50 предприятий, включая СМИ, а во скольких компаниях он является соучредителем, не берутся даже считать. Православная церковь вручила в 2006-ом году Банных, который считал себя скорее буддистом, Орден святого Даниила Московского. Бизнесмен ощутимо вложился в строительство храма Иоанна Предтечи в Барнауле, но себя просил не называть.