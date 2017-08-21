Андрей Драчев убит: задержан подозреваемый в преступлении

Андрей Драчев, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, был убит ночью в Хабаровске, причиной потасовки стал спор о превосходстве разных видов спорта. В полиции сообщили о задержании подозреваемого в преступлении. Им оказался уроженец Амура 1992 года рождения.

На днях в Хабаровске во время драки был убит Андрей Драчев. Причиной потасовки стал спор о превосходстве разных видов спорта. В полиции сообщили, что ими был задержан подозреваемый в преступлении. Им является Аллахверанов А. 25-летний житель Амура занимается смешанными единоборствами, боксом, а также боями без правил.

Во время конфликта чемпион по пауэрлифтингу получил черепно-мозговую травму, в результате которой скончался после госпитализации в местную больницу. После инцидента преступник скрылся с места происшествия на такси.

Днем позже в Интернете было опубликовано видео конфликта. На ролике видно, как во время потасовки Аллахверанов наносит удары ногой спортсмену, Драчев падает на землю, где ему соперник наносит четыре удара кулаком по голове.

По факту убийства в СК РФ было возбуждено уголовное дело. Знакомые убитого спортсмена говорят, что он был неконфликтным человеком. Сообщается, что спор завязался в развлекательном заведении, Драчева провоцировали на драку, но он предлагал решить спор мирным путем.

Напомним, Драчев является уроженцем Хабаровска. Чемпионом мира он стал шесть лет назад. Помимо этого, он является чемпионом Европы, а также рекордсменом по троеборью.