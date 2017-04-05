Андрей Никитин, которого приняли за террориста, сообщил, что его уволили с работы

Андрей Никитин, которого средства массовой информации ошибочно приняли за террориста-смертника при теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля, сообщил, что его уволили с работы. Никитин, принявший ислам и сменивший имя на арабский манер, пожаловался, что его постоянно преследуют журналисты.

Ильяс Никитин, получивший новое имя после того, как принял ислам, рассказал в своем интервью одному из электронных изданий, что через инцидент в метро его уволили с работы. По его словам, его начальник в Нижневартовске заявил, что он уволен с работы из-за поступившего от регионального Следкома приказа.

Андрей обратился к представителям СМИ с просьбой оставить его и его семью в покое. По словам мужчины, репортеры повсюду преследуют его, поэтому он фактически лишился возможности свободно перемещаться. Никитин рассказал, что не может даже спокойно улететь.

«Эта история осложнила мне жизнь», — признается Никитин, которого в день теракта в питерском метро ошибочно приняли за террориста. Поводом для этого стала характерная внешность мужчины. Вскоре после взрыва на «Сенной» в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых изображен Андрей. Мужчина одет в черное, на голове у него традиционный для мусульман головной убор, а также длинная борода. Судя по всему, из-за этого его приняли за террориста.

Вскоре сам Никитин явился в отделение полиции и заявил, что он не является террористом. После этого все подозрения с него были сняты.