Андрей Сердюков: Главнокомандующий ВДВ пережил ДТП в Мурманской области

Главнокомандующий ВДВ Андрей Сердюков пережил ДТП в Мурманской области. По словам генерал-полковника, не он создал аварийную ситуацию на трассе «Кола» 15 сентября – водитель, ехавший по встречной полосе, не справился с управлением и буквально вылетел под колеса микроавтобуса с солдатами ВДВ. Травмы разной степени тяжести получили сопровождающие Сердюкова военные и сам Андрей Николаевич.

В Заполярье (Мурманская область) 15 сентября имело место быть происшествие, участником которого стал командующий десантными войсками РФ Андрей Николаевич Сердюков и помощники-военные, сопровождавшие его на учения. В микроавтобус кортежа на большой скорости влетела иномарка «Chevrolet Lanos». Водитель машины потерял управление, вылетел на встречку, врезался в автобус и погиб. Вины военных в ситуации на трассе «Кола» нет, состояние здоровья всех пострадавших расценивается как удовлетворительное. Если уголовное дело будет возбуждено, то по статье 264 УК РФ. Статья может наказать виновника ДТП, посадив в тюрьму на пять лет, однако в данном случае виновный погиб.

Семье, которая ехала в легковом автомобиле «Chevrolet Lanos», повезло намного меньше, чем Андрею Сердюкову и другим военным. Отец семейства, сидевший за рулем, погиб, его жена получила травмы и была доставлена в больницу. Двое детей-подростков потеряли в аварии отца и получили психологическую травму. Алкоголя в крови всех фигурантов данного дела экспертиза не обнаружила.

В Мурманске генерал-полковник Сердюков находился по делам: он проверял умение и готовность российских войск в случае нападения защищать острова и побережье.