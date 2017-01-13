Ангарский маньяк Михаил Попков не считает себя виновным в убийстве десятков своих жертв

Ангарский маньяк Михаил Попков считает, что десятки его жертв были сами виноваты в том, что он с ними расправился. Так считают сотрудники полиции, слова которых приводит издание «Лайф».

Представитель МВД Артём Дубынин рассказал журналистам, что Михаил Попков, ранее работавший в правоохранительных органах, до сих пор не раскаялся в ужасных преступлениях, совершенных им за несколько лет. Таким образом, Дубынин сообщает, что преступник считает виновным не себя, а своих жертв.

Хотя при этом Попков своих преступлений не скрывает. Накануне он признался в убийстве десятков своих жертв. Таким образом, общее количество его жертв достигает примерно от 80 до 100 человек, хотя данные различных источников разнятся. Кроме того, следователи не исключают, что Попков может до сих пор скрывать и другие свои преступления.

Накануне также стало известно, что ангарский маньяк расправился со своим сослуживцем – коллегой по правоохранительным органам. В 1999 году Попков расправился с Евгением Шкурихиным. Инцидент произошел, когда преступник подвозил коллегу на машине. В один момент между ними разгорелся конфликт. Тогда Попков отвез коллегу в лес и убил того ножом.

По данным РЕН-ТВ, Попков обладал «специфической» психологией. Убивал он ради того, чтобы «проучить» женщин, которые вели себя развратно и провокационно.