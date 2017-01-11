«Ангарский маньяк» Михаил Попков оказался страшнее Андрея Чикатило – на его счету 81 «падшая» женщина, зверски изнасилованная и убитая. Чтоб стать «блудницей» в глазах маньяка, достаточно было просто слегка выпить в кафе, иметь игривое, слишком веселое настроение или наоборот – ссориться с мужчиной прилюдно. От таких женщин и «очищал» живодер свой родной города Ангарск, начав свой путь в 1994 году.

22 убийства обеспечили «блюстители нравов» пожизненное, хотя жертв оказалось в 4 раза больше. В РФ действует мораторий на смертную казнь, и многие ангарцы очень возмущены этим фактом – у многих он убил дочерей, матерей, жен и сестер. «Диапазон» маньяка был просто огромен – от девочки 15-и лет с демонстративным поведением до дам слегка за 30, которые подвыпили и ловили «попутку». «Легким поведением» Попков считал все, что не соответствовало морали и образу «жительницы очага», а не продажа себя за деньги. Сейчас Попкову 50 лет, с 2015 года он находится в СИЗО, следствие все длится, всплывают все новые и новые факты. Правда, газета «Лайф.ру» сомневается в том, что на руках маньяка кровь такого большого количества женщин – Попков может издеваться над правоохранителями, водя за нос. В СИЗО условия лучше, чем в колонии вроде «Белого Лебедя».

Сейчас эксперты гадают, зачем маньяк себя оговаривает – ради тщеславия или из нежелания попасть в тюрьму. Раньше считалось, что следы Попкова затерялись в 2000-х, но сам он заявляет, что орудовал до 2007-ого, но осторожно. Больше пожизненного срока маньяк в любом случае не получит, после доказанных 22-х эпизодов он может наговорить все что угодно. И не первый он, кому после приговора стало все равно. Бандиты-киллеры из «Медведковской группировки» тоже приписывали себе то чего не было ради СИЗО вместо колонии строго режима.