Ангарский маньяк: всего на совести Михаила Попкова 59 убитых женщин

Всего на совести Михаила Попкова, «Ангарского маньяка», 59 убитых женщин, как пишет иркутское СМИ «Ирк.ру». Помимо 22 эпизодов, в которых бывшему полицейскому инкриминировали год назад, в других смертях Попков признался сам. Он и так заработал себе пожизненое, убивая с 1994 года по 2000-ый, а с учетом вновь открывшихся фактов его дело пересмотрят – точка в нем так и не стоит.

Долгое время Попков вел двойную жизнь: днем он работал полицейским, а вечером и ночью превращался в зверя. Он под видом полицейского предлагал одиноким девушкам и женщинам помощь, но вместо помощи насиловал их, убивал, расчленял и уродовал. Его за зверства называли «вторым Чикатило» — почерк выдавал сексуального психопата. Сам Михаил Попков, по словам канала «Звезда», заявлял, что ненавидит женщин древнейшей профессии и хотел очистить от них город. Но материалы дел 2012 года давали понять, что среди жертв маньяка не было женщин легкого поведения. Самой младшей было 15, были женщины под 35-40 — снова нет определенной логики.

Единственная жертва выжила и опознала маньяка. Она потеряла сознание, маньяк решил, что Евгения умерла, но она выжила, и ее нашли грибники. Определить Евгению, как проститутку, Попков мог на том основании, что она посреди улицы ругалась с каким-то парнем. Попков настолько ненавидел прекрасный пол, что начал «соревноваться» с Чикатило по количеству убитых «грешниц». Толчком к деятельности стала измена самой любимой «грешницы» в жизни Попкова – его жены.