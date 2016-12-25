Ансамбль имени А.В.Александрова: артисты должны были дать один концерт в Сирии

Сегодня утром произошло ужасное событие, которое унесло жизни 92 человек. Около побережья Сочи потерпел крушение Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту лайнера помимо военных были артисты ансамбля им.Александрова, журналисты и филантроп Елизавета Глинка. Выживших в этой катастрофе нет. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Стало известно, что хор отправился поздравлять ВКС РФ в Сирию не всем составом. Так, ведущий солист не смог полететь со своими коллегами, так как его жена недавно родила третьего ребенка, и он помогал ей. Еще двое солистов также были вынуждены отказаться от концерта. Причиной этого является то, что на день концерта в Сирии намечалось их выступление в России.

«В Сирии по плану должны были дать один концерт, а после сразу лететь обратно домой. Сложно что-то говорить…У меня родился наследник и я помогал жене, поэтому и не полетел», — говорит Вадим Ананьев.

«Ужасная беда, погиб цвет ансамбля. Лучших солистов теперь нет, всего хора. Дедушка говорил, что если нет хора, тогда нет и ансамбля. Много артистов осталось в столице, но погибли самые лучшие. Они много летали по миру, а потерпели крушение именно в РФ», — говорит Евгений Александров, который является внуком основателя ансамбля.

Напомним, коллектив существует 90 лет, является одним из ярких символов СССР, а после и РФ.