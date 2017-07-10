Антон Мамаев: парализованный колясочник попал в тюрьму за разбой

Антон Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, попал в тюрьму по причине вооруженного разбоя. По версии московских следователей, 28-летний мужчина силой похитил мотороллер. Мамаев приговорен к 4,5 годам заключения.

Во ФСИН сообщили о взятии на контроль дело заключенного, который является парализованным колясочником, из-за полной атрофии всех мышц. Тимирязевский суд вынес приговор Антону Мамаеву, исходя из которого ближайшие 4,5 года он проведет в тюрьме. По версии следствия, парализованный мужчина является виновным в нападении с целью хищения двухколесного транспортного средства у бывшего спецназовца. По утверждению жертвы, он угрожал расправой. В деле фигурирует факты о том, что Мамаев угрожал своим жертвам прострелить ноги, запихнуть в багажник, а после увезти за город. Уголовное дело было заведено на инвалида осенью прошлого года, а приговор был вынесен в конце прошлого месяца. Необходимо уточнить, что пистолет и нож, которым якобы угрожал мужчина, не были обнаружены.

Сам Мамаев рассказал, что знакомые предложили ему приобрести мотороллер, который он хотел после перепродать, чтобы немного подзаработать. Сделка была оформлена на 160000 рублей, имеется договор, но через время он был задержан, так как эти знакомые написали заявление, обвиняя Мамаева в разбое.

«Я до сих пор не могу осознать, как все так вышло. Ведь в тот день между нами даже намека не было на какой-то конфликт. Напротив, все шутили, есть даже видео, как владельцы учат Василия ездить на мотороллере. До меня потом дошли слухи, что заявление родилось из давней неприязни потерпевших ко мне. Они ведь часто занимали у меня в долг до злополучной сделки, и не отдавали», — говорит Мамаев.

Правозащитники заявляют, что мужчина будет не в состоянии себя обслуживать в тюрьме. Арестант также подтвердил, что не сможет выжить в таких условиях. Напомним, мужчина получил высшее образование, у него имеется диплом экономиста столичного гуманитарного института им. Дашковой. Работал организатором логистики для перевозчиков, а после создал благотворительную организацию, которая оказывала помощь детям-инвалидам. У Антона был помощник Василий, которого судья признал подельником Мамаева, он получил 3 года колонии.