Антон Вахрин из Перми, расправившийся с особой жестокостью со своей знакомой, бросил ее расчлененное тело в реку. Найден пакет с фрагментами тела и головой. Для поиска того, что осталось, требуется техника и добровольцы.

Родной брат погибшей от рук предпринимателя Антона Вахрина, девушки обратился с призывом ко всем неравнодушным жителям района об оказании посильной помощи лодками, эхолотами, “кошками” и любыми другими приспособлениями, которые могут помочь в поисках остальных останков тела на дне реки. Также, по его словам, для поисков тела его сестры нужно очень много добровольцев. Сегодня те, кто откликнулся на его призыв должны были собраться на речном пирсе, у поселка Ветляны.

Напомним, что бизнесмен из Перми Антон Вахрин, в ночь с девятого на десятое мая отдыхал в загородном доме поселка Ветляны (Добрянский район) вместе со своей знакомой. В какой-то момент, он выстрелил в девушку, а потом принялся расчленять ее тело. Останки он выбросил в протекающую рядом реку. На данный момент, оперативники смогли найти только один пакет с кусками тела, среди которых была и голова убитой. Сам Вахрин был задержан полицией в прошедшую пятницу. Тринадцатого мая ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.