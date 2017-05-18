Антон Вахрин готовится к суду, где будут разбирать дело о совершенном им убийстве Елены Шляпниковой. Родственники убитой просят материальной помощи через соц.сети. Им необходим хороший адвокат, так как они опасаются, что Вахрин избежит наказания.

Родственники убитой в поселке Ветляны (Пермский край) Елены Шляпниковой ищут деньги на хорошего адвоката. По их словам, они опасаются, что убийца Елены, пермский предприниматель, Антон Вахрин уйдет от ответственности. Родным погибшей необходимо собрать 50 тысяч рублей, которые они обещают вернуть всем, кто может их дать в долг, так эта сумма после выигранного ими дела взыщется с Вахрина. Люди взывают к правосудию и называют Вахрина “монстром”, который не должен среди них жить.

Известно, что убийца находится под стражей и упорно отказываться от сотрудничества со следствием. Это очень осложняет поиски останков погибшей в поселковой реке, куда их сбросил Вахрин после расчленения тела. На данный момент, найдена только голова и несколько фрагментов тела. Родной брат погибшей просит всех неравнодушных к их беде помочь техникой и людьми для дальнейших поисков фрагментов тела его сестры.

Напомним, что Елена Шляпникова, в ночь с 9 на 10 мая находилась вместе с бизнесменом Антоном Вахриным в одном из домов поселка Ветляны. По даным следствия Вахрин выстрелил в нее из ружья, а потом приказал своему разнорабочему расчленить тело и выбросить в реку.