Ариана Гранде, заявила, что очень сожалеет о взрыве во время ее концерта в Манчестере. Предположительно произошел теракт, в результате которого погибло около 20 человек, 50 были ранены, — информирует агентство «РИА Новости».

В своем Твиттер Ариана Гранде прокомментировала террористический акт, произошедший во время ее выступления в Манчестере. Знаменитость из США призналась, что от всего сердца соболезнует случившемуся. Сама 23-летняя исполнительница не пострадала. Об этом ранее сообщил Джозеф Карозза, который является ее представителем.

Взрыв произошел в комплексе «Манчестер Арена», который считается самым крупным залом Европы, он вмещает более 21000 человек. Правоохранительные органы рассматривают происшествие как террористический акт. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают опрашивать свидетелей. По словам Иана Хопкинса, занимающего должность главы полиции города, правоохранительные органы делают все возможное для расследования этого преступления. В результате взрыва погибло около 20 человек, среди них дети, а также 50 получили ранения разной степени тяжести.

Поклонники Гранде, в основном это несовершеннолетние, делятся в соц.сетях подробностями инцидента. По их словам, прогремело два взрыва. Первый произошел в фойе сразу после того, как концерт был окончен. Зрители услышали хлопки, когда стали расходиться. Пока за террористический акт никто не взял на себя ответственность.