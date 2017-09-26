Арслан Валеев: блогер натравил на себя в прямом эфире черную мамбу

Арслан Валеев, известный питерский блогер и большой друг всего живого, владелец двух каналов о кошачьих и пресмыкающихся, умер от укуса очень опасной змеи – черной мамбы. Он сам натравил на себя ядовитую рептилию в ночь с пятницы на субботу, а 25 сентября умер в реанимации. Предположительно, Арслан хотел таким образом вернуть бывшую жену, которая ушла от него – Валеев, по словам девушки, нередко бил ее и патологически ревновал.

25 сентября в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе (Санкт-Петербург) скончался от укуса ядовитой черной мамбы известный блогер Арслан Валеев. Известно, что Валеев целенаправленно разозлил мамбу в прямом эфире “YouTube” – обычно эти змеи первыми не нападают. По словам друзей, блогер болезненно переживал развод с супругой Екатериной: она твердо решила к Валееву не возвращаться – бывший муж поднимал на нее руку, сильно ревновал и какое-то время рассказывал на своих каналах не о змеях и семействе кошачьих, а о несуществующих изменах Кати. “Скорую помощь” для блогера вызвала приятельница, которая увидела его прямую трансляцию на “YouTube”, в токсико-реанимационное отделение больницы им. Джанелидзе его привезли родные.

Сейчас в доме погибшего Арслана Валеева работает полиция и разбирается, где тот держал опасных для человека змей, в частности – черную мамбу. Эта змея жила в отдельном аквариуме, изолированно от других пресмыкающихся. Родные Валеева даже вызвонили его бывшую, чтобы она помогла ловить опасную змею, но мамба сидела у себя в террариуме. Сейчас вдова ищет «зоопарку» Валеева новых хозяев, пытаясь пристроить его змей и трех рысей.