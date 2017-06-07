Артем Пугачев, которого искали в Башкирии с октября месяца 2016 года, был найден мертвым в городе Белорецк. Семья погибшего уверена, что его лишили жизни после того, как ограбили. Несколько месяцев назад он отправился с другом в Белорецк, чтобы заработать денег и пропал.

Вчера на территории республики Башкирия был найден мертвым Артем Пугачев, восемнадцатилетний парень, который отправился в Белорецк на заработки из города Сибай и исчез. С октября месяца 2016 года о нем не было никаких известий, однако полиция и добровольцы не прекращали поиски. В результате, тело Пугачева было найдено в городе Белорецк, куда он и держал путь, как об этом сообщил источник из местных правоохранительных органов.

Родственники и друзья погибшего рассказали, что на заработки парень отправился вместе с другом, затем по пути в город они поссорились и разошлись по разным дорогам. Спустя какое-то время Артем позвонил домой и попросил родителей перевести ему на карточку деньги, так как у него больше ничего там не осталось. Спустя еще какое-то время голос Артема был зафиксирован в центре службы спасения 112, где он просил о помощи и говорил, что находится в лесу. После этого связь прервалась и его больше никто не слышал и не видел.

Родственники считают, что Артема убили при попытке ограбления. По данным судмедэкспертизы, смерть Пугачева наступила четвертого ноября 2016 года, а в его крови были токсические и наркотические следы.