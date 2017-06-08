Артем Зиберов: в США состоялась панихида по застреленному в Мэрилэнде подростку

Мать застреленного в Мэриленде 18-летнего Артема Зиберова настояла, чтобы по ее погибшему от пуль сыну отслужили панихиду по православному обряду. Настоятель храма Иоанна Предтечи провел таинство, чтобы успокоить мать и американского отчима парня. Хоронить и отпевать Артема будут в России.

Страшное и беспрецедентное убийство произошло 5 июня в Монтгомери Виллидж (Мэрилэнд). Двух выпускников старшей школы, Артема Зиберова и Шади Ади Наджара застрелили по неизвестным мотивам. Из тела Артема извлекли 22 пули. Полицейские продолжают изучать прошлое юношей: просто так в людей на улице не стреляют, у преступников должен быть какой-то очень весомый мотив. Мать Зиберова Юлия уверена, что ее сын был хорошим парнем, он учился на отлично и никому не желал зла. Непонятно, у кого нашлись мотивы для убийства ее ребенка. При этом полиция не исключает, что машину Шади Наджара перепутали, и парни стали жертвами чудовищной ошибки.

О мусульманском парне, который стал другом ее ребенку, православному по вере, Юлия Тевелоу практически ничего не знает. После репетиции церемонии получения диплома и ужина, подростки отправились покататься на машине Шади и пообщаться с друзьями, домой они так и не вернулись. В 4 часа утра полицейский заявил Юлии, что оба парня застрелены.

Священник Виктор Потапов, который служил панихиду по Артему, подтвердил слова его матери: неизвестно у кого поднялась рука на парня, который был очень порядочным. Артем закончил школу и собирался поступать на международное дело в крупном университете штата. Но мечтам Артема не суждено было сбыться: его тело лежит в морге Балтимора, а в России на его отпевание и похороны придет его родной отец. Американское будущее парню хотели подарить мать и ее муж, отчим Артема.