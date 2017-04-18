Артур Моисеев, погибший в ДТП с Maserati, увлекался быстрой ездой, футболом, путешествиями и животными

Артур Моисеев, сгоревший в салоне Maserati в центре Москвы, в роковой момент двигался со скоростью, в 2,5 раза превышающей допустимую. В условиях плохой дождливой погоды и мокрого асфальта, 26-летний водитель, скорее всего, просто потерял контроль над управлением, двигаясь со скоростью 150 км/час.

16 апреля в центральном районе столицы произошло жуткое происшествие – элитный спорткар Maserati, стоимость которого может доходить до 8 миллионов рублей, на полном ходу врезался в дорожный столб. В результате столкновения машину «прошило» почти насквозь, и возник пожар. Скорее всего, водитель потерял сознание и не смог выбраться до того момента, когда авто уже было охвачено огнем.

Друзья погибшего рассказывают, что Артур действительно любил быструю езду и дорогие автомобили. Но никогда этим не хвастался – увлечение приносило ему удовольствие. Скорость на своем авто превышал часто, но всегда оплачивал полученные от полиции штрафы, в должниках никогда не числился.

Кроме автомобилей, Артур Моисеев увлекался путешествиями и футболом. Часто совмещал эти два увлечения. Болел за итальянский футбольный гранд «Ювентус», и часто ездил на игры любимой команды. Помимо прочего любил домашних животных, кошек. Все эти увлечения подтверждает и страничка Артура в социальной сети.

Парень получил свой Maserati в подарок от отца, примерно двумя годами ранее. Однако в целом обеспечивал себя сам, работал в престижной фирме, зарабатывал хорошие деньги.