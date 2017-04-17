Артур Моисеев, водитель сгоревшего «Мазерати», ехал навестить друга в больницу

Выяснились новые детали и обстоятельства смертельного ДТП на Ростовской набережной, в которой погиб водитель Артур Моисеев. В тот день парень направлялся в больницу. Как рассказал брат погибшего, Артур всегда любил быструю езду, а автомобиль достался Артуру от его отца Андижана Моисеева.

В воскресенье, 16 апреля, в центральном районе Москвы произошла страшная смертельная авария – автомобиль «Мазерати», двигаясь на большой скорости, столкнулся со столбом освещения, в результате чего мгновенно вспыхнул пламенем. По итогам происшествия водитель скончался на месте.

Как выяснилось позже, на водительском месте находился 26-летний Артур Моисеев. Ранее за ним уже фиксировались многократные нарушения ПДД, в частности, за превышение допустимой скорости, однако все штрафы Артур оплатил.

Он приходился сыном известному московскому бизнесмену Андижану Моисееву, и работал в компании отца. Машину ему тоже подарил состоятельный отец. По оценочным данным, стоимость такой иномарки может равняться 4-7 миллионам рублей.

Брат Артура рассказал, что тот любил быстро ездить:

«Артур любил быструю езду, но не такую».

В день смертельной аварии Артур спешил в больницу – навестить своего друга, который был госпитализирован для несложной операции. Парень планировал привезти товарищу немного еды. Очевидно, он превысил скорость и не справился с управлением спорткара. Ранее предполагалось, что в салоне мог находиться еще и пассажир, но позже эта версия была отброшена.