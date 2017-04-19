Артур Насыров, пропавший уфимский водитель, вернулся домой

Артур Насыров, пропавший без вести 14 апреля, нашелся живым и здоровым. С мужчиной не приключались никакие происшествия – 38-летний таксист сам решил не возвращаться домой. В настоящий момент родственники и члены семьи Насырова осведомлены о том, что он вернулся.

В прошлую пятницу, четырнадцатого апреля, в Уфе поступило объявление о пропаже 38-летнего местного жителя Артура Насырова. Мужчина работал водителем такси, и в тот день вышел на работу на ночную смену. В конце своей рабочей смены Артур, как рассказала его жена, позвонил ей на мобильный и сообщил, что скоро вернется домой. Однако дома супруга и дети Артура главу семейства так и не дождались.

Женщина забила тревогу и организовала поиски пропавшего мужа. В городе начали разыскивать исчезнувший автомобиль Daewoo Nexia серебристого цвета. Как выяснилось, восемнадцатого апреля мужчина вернулся самостоятельно.

Точные обстоятельства инцидента пока не сообщаются, однако криминальной составляющей в его внезапном исчезновении полиция не нашла. Судя по всему, мужчина по собственной воле решил отдохнуть от обыденной жизни и на несколько дней уехал из дома.

Сам пропавший Насыров этот случай не прокомментировал, его родственники тоже молчат. А некоторые региональные СМИ рассказали, что его супруга все же прокомментировала инцидент, заявив, что у мужа была депрессия. В настоящий момент, по некоторым данным, он вернулся домой и находится рядом с женой и детьми.