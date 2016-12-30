Астероид летит к Земле на огромной скорости, что говорят астрономы?

Астероид, названный в 1989 году Таутатисом, летит к Земле на огромной скорости, — пишет «Росбалт.ру». Астрономы заявляют, что волноваться не стоит, ведь «визиты» этого космического гиганта «в гости» к Земле не так уж редки. Вопрос в том, на какую дистанцию к Земле приближается космическое тело. Если то расстояние меньше, чем 20 расстояний от Луны до Земли, то космический объект получает статус «потенциально опасного».

По словам специалистам, за двадцать лет астероид приближался к Земле шесть раз, и ни разу «гость» не повредил нашей планете. Два года назад Землю от гиганта в 50 млрд. тонн отделяли только четыре расстояния до Луны, но об этом писали только специальные издания для любителей астрономии. Такая близость помогает астрономам изучить этого «космического скитальца» как следует. Следующий визит Таутатиса многие жители Земли уже не застанут: он ожидается в 2065 году.

Сайт RT на русском сообщает, что Таутатис не опасен, хотя у него опасная орбита. Ученые даже ждут сближения с астероидом, чтоб отправить к нему аппарат «Чанъе». Его столкновения с Землей ближайшие 400 лет точно не будет, гибель Земли от Таутатиса равна практически нулю, потому и в 2017 году малую планету ждут в гости, чтоб сделать ее новые фото. Названо космическое тело в честь кельтского бога неба Таутата.