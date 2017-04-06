Астрахань новости: ликвидировано четверо преступников, еще двое арестованы

В Астрахани, где состоялось сегодня ночью нападение на троих сотрудников Росгвардии, оцепили для работы следственно-оперативной группы. Данное происшествие произошло в Ленинском районе. Об этом передает издание «РИА Новости».

На днях произошло убийство сотрудников ДПС, выехавших на место фиксации дорожной аварии. Сегодня ночью четверо подозреваемых в этом преступлении были ликвидированы. Данная новость подтверждена в областном управлении Росгвардии.

«Подозреваемые в убийстве астраханских полицейских сегодня ночью напали на Росгвардию, один был уничтожен ответным огнем. Второй подозреваемый был убит выстрелом в спину, остальные двое ликвидированы после окружения. Место инцидента оцеплено», — сообщил источник в управлении.

Спустя несколько часов стало известно о задержании еще двоих преступников. Эту информацию сообщил Александр Жилкин, занимающий должность губернатора региона.

Подозреваемых личностей поймали в промышленной зоне около города, они скрывались в заброшенном здании. Сотрудники Росгвардии окружили строение, после чего предполагаемые Стоит отметить, что во время данной операции были ранены трое росгвардейцев, они госпитализированы в больницу, где им оказывают высококвалифицированную помощь. Правоохранительными органами возбуждено дело о посягательстве на работников полиции, незаконном хранении вооружения.