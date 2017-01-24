Авария мусоровоза со «скорой» в Нижнем Новгороде: три человека пострадали

ДТП в Нижегородской области, которое случилось 22 января, усложнилось тем, что столкнулись две «социальные» машины. «Скорая помощь» налетела на мусоровоз, теперь две специализированные машины не смогут функционировать. Виновником стал водитель машины для уборки мусора – водитель скорой помощи всегда очень осторожен, опытен и внимателен.

Молодой парень за рулем КамАЗа, очищающего город от мусора, еще не осознал, на какой опасный транспорт его посадили. Он решил проскочить перекресток ул. Пешкова на красный свет, «по-быстрому», не учитывая габаритов грузовика. Естественно, он был должен пропустить ГАЗ «скорой помощь». К счастью, в карете «скорой» не было больного, а сам горе-водитель и медики отделались ушибами. Хотя грузовик протаранил карету неотложки, и все могло закончиться куда хуже. ГИБДД разбирается, зеленый или красный светил для КамАЗа на момент аварии.

Далеко не всегда ДТП с участием скорой заканчиваются незначительными ушибами. В Нижнем Новгороде на пересечении ул. Гагарина и Студенческой 15 января «Форд» не захотел уступать дорогу «скорой». В карете находился ребенок, которого срочно везли в больницу, оттого «неотложка» и выскочила на красный свет. Ребенок и его мама остались целы, но для маленького пациента это стало дополнительным стрессом.