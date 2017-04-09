Авария на белорусском направлении железной дороги в Москве произошла из-за перебегающего пути мужчины

Железнодорожная авария на белорусском направлении в столице случилась в последствии экстренного торможения состава электропоезда, — передают РИА Новости. Машинист электрички затормозил, когда увидел перед собой перебегающего ж/д-пути мужчину. По некоторым данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла в западном районе столицы, на белорусском направлении ж/д-путей. Пригородный электропоезд столкнулся с пассажирским составом, направлявшимся из Москвы в Брест. По предварительным сведения, в результате происшествия с путей сошли два вагона электропоезда и два вагона поезда дальнего соединения. О жертвах на месте происшествия не сообщается, но к текущему моменту известно о как минимум четверых пострадавших. Все они получили медицинскую помощь.

Спасатели и полиция прибыли на место железнодорожной аварии оперативными темпами. Место происшествия оцепили, а вагоны обоих составов проверили на наличие жертв и пострадавших. Пострадавшие были обнаружены как в вагонах поезда, так и в вагонах электрически. Также известно, что как минимум один из вагонов поезда была практически уничтожен в результате столкновения.

Спасатели объяснили, что более серьезных последствий удалось избежать благодаря тому фактору, что столкновение произошло на небольшой скорости. Этому, в свою очередь, поспособствовали профессиональные и грамотные действия машинистов.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины железнодорожной аварии. Интересно, что судьба возможного провокатора происшествия остается неизвестной, но, судя по всему, мужчина не пострадал.