Авария на Каширском шоссе: автомобиль на полной скорости влетел в остановку и сбил человека

Сегодня ночью в Москве на Каширском шоссе, водитель автомобиля «Субару» на полной скорости влетел в автобусную остановку и насмерть сбил человека. Преступник вел себя странно, пытаясь убедить полицию, что пострадавший сам виноват в ДТП – по его словам, именно пешеход сидел за рулем.

Виновным в аварии и причинении человеку травм, несовместимых с жизнью, уже признали водителя иномарки – он хотел обогнать автобус, нарушая при этом ПДД, но у него не вышло, машину занесло на остановку автобуса. Водителя спасла подушка безопасности, а одинокого пешехода было нечему спасать – мужчина умер от полученных травм на месте.

Очевидцы ДТП подтвердили вину водителя – не справился с управлением, машину крутило, потом ее занесло. Сбитый человек дышал минут десять, потом перестал, к нему не успела скорая помощь. Виновник ДТП вел себя странно, будучи то ли в аффекте, то ли «под кайфом»: заявлял, что это он – пострадавший в аварии, а за рулем находился пешеход. Он отказывался от прав на собственную машину, хотя его в это время извлекали из-за руля. Для полицейского это ненормальное поведение: сотрудники ППС МВД по Ясеневу признали в водителе своего работника. В момент аварии виновник ДТП был в штатской одежде, а не в форме.

Сотруднику полиции предстоит пройти экспертизу: свидетели отмечают, что он вел себя неадекватно. В данный момент он находится в больнице, поскольку нуждается в госпитализации. По факту действий сотрудника МВД ведется следствие и проводится служебная проверка.