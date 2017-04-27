Авария на Копылова Красноярск: «скорая» с ребенком перевернулась на ходу

26 апреля произошла авария на Копылова в городе Красноярск. В ДТП участвовала карета «скорой», в которой в это время находился несовершеннолетний пациент вместе с мамой. 15-летней ребенок в результате аварии был травмирован.

Вчера поздно вечером на перекрестке улиц Ладо Кецховели и Копылова произошла авария. Момент ДТП был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

На видео видно, как карета «скорой», у которой были включены проблесковые маячки, проезжала перекресток на красный сигнал светофора. В это время по улице Ладо Кецховели ехал автомобиль Volkswagen, с которым и произошло столкновение медицинской машины, так как иномарка предпочла не уступать проезжую часть медработниками. Внедорожник врезался в левый бок «скорой», в результате этого удара автомобиль медиков перевернулся.

Сообщается, что в это время в машине «скорой» был несовершеннолетний пациент, которому 15 лет, он ехал вместе со своей мамой. Врач и пассажиры «скорой», которые были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы разной степени тяжести.

На место аварии выехали две кареты с медиками, они госпитализировали всех пострадавших. Сотрудники ДПС продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Необходимо отметить, что после ДТП движение на этом участке дорог было перекрыто на пару часов.