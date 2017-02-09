Авария на МКАДе сейчас: в ЧП приняли участие 15 машин, жертв нет

На юго-востоке МКАД наблюдаются шесть аварий, в которых участвуют до 15 автомобилей. По причине ДТП на этом участке дороги затруднено движение транспортных средств. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Москвы.

«Рано утром на МКАД произошли небольшие шесть аварий, в них участвуют по две или три машины в каждом ДТП. Что касается пострадавших, ни в одной аварии их нет. Некоторые водители получили синяки и шишки, но они отказались от помощи врачей, которые прибыли на место ЧП», — говорится в пресс-службе структуры.

Сотрудники ДПС сразу выехали на место происшествия, для оформления аварии и организации движения автомобилей. Стоит отметить, что аварии произошли на участке с 12 по 14 км. Причины аварий продолжают выяснять. Данные ДТП создали 9 февраля самую крупную пробку в столице РФ.

Напомним, ЦОДД призывает автолюбителей быть внимательными во время движения на транспорте, это связано с образовавшейся гололедицей. На сегодняшний день наблюдаются затруднения движения на участках, где имеются подъемы. Сотрудники центра призывают избегать выполнения резких маневров, не забывать о дистанции и не превышать скорость. Сообщается, что в Москве в ближайшее время ожидается потепление.