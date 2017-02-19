Авария на Мосфильмовской: Водитель Porsche насмерть сбил пешехода

Рано утром в столице РФ произошла ужасная авария на Мосфильмовской улице. Водитель Porsche насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу.

Сегодня в юго-западной части Москвы мужчина на внедорожнике стал виновником смертельной аварии. Передвигаясь на Porsche на высокой скорости, он сбил пешехода, который скончался на месте от полученных травм. Также машина протаранила автомобили, которые были припаркованы около дороги, и загорелась. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но правоохранительным органам удалось поймать его. Вартан Саркисов был в состоянии алкогольного опьянения, его госпитализировали с переломом руки.

Инцидент был снят на камеру наружного наблюдения. На ролике видно, как автомобиль, на капоте которого находился сбитый 58-летний мужчина, съезжает с дороги, пересекая тротуар, а после врезается в две припаркованные машины. Сразу после это из салона выбегают два водитель и его пассажир, для дальнейшего скрытия с места ужасного инцидента.

Очевидцы заявили, что пешеход был не единственной жертвой аварии. С салоне Porsche находился еще один пассажир, который потерял сознание, но его сбежавшие товарищи даже не попытались вытащить, его тело оставалось в машине до приезда криминалистов.