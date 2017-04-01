Авария на Новорижском шоссе: пять столкнувшихся машин парализовали движение по шоссе

Жуткая авария на Новорижском шоссе произошла прошлой ночью на окраине Москвы. По разным данным, в ней поучаствовали от пяти до семи машин. Причины и обстоятельства аварии уточняются, однако к текущему моменту уже определен предполагаемый виновник аварии.

Очевидцы жуткого дорожно-транспортного происшествия рассказали: виновником аварии стал водитель иномарки «Мерседес», который промчался по шоссе на огромной скорости. По сведениям одного из водителей-очевидцев, его машина пролетела мимо на такой скорости, что другие автомобили буквально задрожали.

А спустя некоторое время очевидцы заметили само происшествие. Авария, по их словам, была жуткой. У одного из автомобилей была буквально оторвана передняя часть кузова.

При этом о жертвах и пострадавших на месте аварии ничего не известно. По сведениям очевидцев, они не видели, чтобы кто-то погиб или серьезно пострадал. Однако данная информация не является точной и на данный момент уточняется.

Также стали известны первые действия виновника ДТП после аварии. По словам очевидцев, мужчина выбежал из машины и начал снимать со своего авто номера.

После столкновения к месту происшествия прибыли сотрудники автоинспекции. На месте аварии устанавливались все причины, обстоятельства и последствия жуткого столкновения. Информация о количестве участников ДТП и наличии пострадавших уточняется. Из-за аварии на Новорижском было затруднено движение. Сообщалось, что машины двигались в среднем со скоростью 5 км/час.