Авария на Ростовской набережной в центре Москвы вызвана погодными условиями. К такому выводу пришли специалисты, работавшие на месте трагедии. Погибший Артур Моисеев не справился с управлением на скользкой дороге. В тот день он спешил в больницу к своему другу.

По сообщению ИА ТАСС, погибший вчера в автокатастрофе Артур Моисеев, не справился с управлением автомобилем и на большой скорости врезался в столб на Ростовской набережной Москвы. Дорога была скользкой из-за дождя. Ситуацию усугубило то, что погибший был любителем быстрой езды, за что неоднократно подвергался штрафам со стороны ГИБДД. По оценкам экспертов, его Maserati двигался со скоростью более 100/км в час и, несмотря на пустую дорогу, ушел в занос. Злополучный столб “прошил” авто до самой коробки передач, после чего машина взорвалась. Как рассказали родственники погибшего, в тот день он взял еду и отправился в больницу к своему другу, которому накануне вырезали аппендикс.

Напомним, что трагедия произошла вчера, в 16:44, недалеко от дома №3 по Ростовской набережной Москвы. После столкновения с уличным столбом иномарка развалилась на две части и загорелась. Судмедэксперты установили, что водитель скончался до момента возгорания от открытой черепно-мозговой травмы. Его Maserati стоял на учете с июля 2014 года и был зарегистрирован на самого погибшего. Стоимость авто оценивается в 4 миллиона рублей.

Артур Моисеев был сыном московского бизнесмена Андижана Моисеева, занимающегося производством кухонной техники.