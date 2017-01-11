Авария на Сахалине: губернатор области взял под контроль расследование происшествия

На Сахалине произошла крупная авария, контролировать расследование которой взял на себя губернатор района. Об этом передает сайт «НТВ».

ДТП произошло в утреннее время, машины двигались по трассе, которая соединяет Южно-Сахалинск и Оху. В результате лобового столкновения скончались 5 человек. В аварии участвовали машина «скорой» и пара грузовиков. В ГИБДД рассказали, что из-за сильного удара машина, где были медики, загорелась.

«После столкновения «скорая» загорелась. Для ликвидации аварии задействовали около 15 человек, 4 машины техники. Дорожное полотно очистили от горюче-смазочных материалов», — рассказали в МЧС.

В Минздраве заявили, что «скорая» врезалась в грузовой автомобиль, стоявший на трассе, у него не были включены габариты. В происшествии выжила работница больницы и мужчина, который управлял одним из грузовиков. После аварии, на место трагедии быстро приехала «скорая» из местной ЦРБ, которая доставила пострадавших в больницу для оказали помощи. На сегодняшнюю минуту проводят расследования обстоятельств произошедшего. Олег Кожемяко, который занимает должность губернатора области, заявил, что лично проконтролирует расследование по данному делу.