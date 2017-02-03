Авария на Типанова и Космонавтов шокировала жителей Питера: пассажиров маршрутки выбросило на дорогу

На оживленном перекрестке Типанова и проспекте Космонавтов произошла авария. Очевидцы сообщают, что данный инцидент произошел рано утром. В страшном ДТП участвовали два маршрутных такси, одна из которых стояла на остановке.

«Я все видел своими глазами. В это время переходил по пешеходному переходу, и в пару метрах от меня пролетела маршрутка No345, она ехала со стороны Звездной, и в резалась прямо в столб. Хорошо, что она не влетела в остановку, где как раз стояло большое количество людей, которые ехали на работу. Как после стало ясно, со стороны «Московской» автомобиль «Дэу» решил проскочить на красный, в результате врезался в эту маршруткеу прямо в бок. Но водитель маршрутного такси также превышал скорость», — рассказал очевидец происшествия Алексей.

Люди, которые также стали очевидцами аварии писали в социальной сети об увиденном: «Это ужас, помогал людей доставать, некоторых из-за сильного удара выкинуло из маршрутки», «Знакомый проезжал после аварии, говорит на место прибыло около десяти «скорых».

В питерском ГУ МЧС рассказали, что авария произошла около дома No45 на проспекте Космонавтов. В ДТП столкнулись маршрутные такси 345 и 171, а также машина «Дэу». Ликвидировали последствия ДТП три спецтехники, а также 15 сотрудников МЧС. Сообщается о 9 пострадавших, 3 из них находятся в тяжелом состоянии.