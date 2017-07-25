Авария на Волоколамском шоссе произошла около дома №26. В ДТП столкнулись четыре автомобиля, имеются три пострадавших. Сейчас этот участок дороги перекрыт. В ГИБДД сообщили, что с места происшествия скрылся один из участников аварии, находившийся за рулем машины, — информирует издание «РБК».

Сегодня рано утром в столице России произошло столкновение четырех автомобилей. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе в 07:00 около здания №26. В результате инцидента загорелось одно из транспортных средств. Сообщается о трех пострадавших. На место происшествия сразу выдвинулась пожарно-спасательная служба, которая быстро прибыла и уже к 07:06 потушила возгорание.

Из-за крупного ДТП движение по этому участку дороги перекрыто. Стало известно, что с места дорожного инцидента скрылся один из водителей. Эта информация был подтверждена в ГИБДД. По словам работников служб, сейчас они занимаются установлением личности этого человека, а также его местонахождения.

«Не можем утверждать, что это именно водитель «Mercedes» покинул место происшествия. Сотрудники полиции пытаются установить его личность и местонахождение», — уточнили в ГИБДД.

В данный момент проезд по дороге восстановлен, но в сторону области по-прежнему движение затруднено. Полиция продолжается выяснять обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, два дня назад в Новой Москве произошло ДТП. Сообщается о столкновении трех машин. Двоих пострадавших госпитализировали с места происшествия на вертолетах МАЦ. Во время полета жертв дорожного инцидента сопровождали квалифицированные врачи.