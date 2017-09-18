Авария под Пензой: фото с трассы «Урал» появились в социальных сетях

Пензенские водители делятся друг с другом фотографиями жуткой аварии, которая случилась вчера, 17 сентября, на трассе «Урал». Одну из двух столкнувшихся легковых машин буквально разорвало на части, ГИБДД области не уточняет количество раненых и погибших. Автолюбители предполагают, что имели место быть два летальных исхода.

Вчера утром недалеко от Рамзая (Пензенская область) столкнулись две легковушки отечественного производства, один из ВАЗов буквально разорвало на куски. Водители в паблике для автолюбителей Пензы делятся друг с другом жуткими фотографиями и даже пытаются по ним определить, сколько человек погибло в этой жуткой аварии. На фото разглядели человека, накрытого простыней, и предположили, что это не раненый, а погибший в ДТП. ГАИ области отметила в своих источниках, что пострадавшие имеются – подобного рода аварии без них не обходятся, однако количество пострадавших и погибших не указывается. Известно только, что последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» ликвидировали три человека и одна единица техники. Следствие выясняет, какая машина отечественного производства создала аварийную ситуацию на дороге.

Также авария с одной перевернувшейся машиной, иномаркой красного цвета, случилась в черте Пензы в ночь на 17 сентября. Подробности неизвестны, ведется следствие, но, по словам одного из очевидцев ДТП, машина очень быстро ехала, поэтому и перевернулась на большой скорости. Кому-то понадобилась медицинская помощь, если судить по машинам “скорой помощи” у места аварии на перекрестке улицы Бакунина с улицей Володарского.