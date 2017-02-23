Авария с тремя автобусами на площади Минина попала на видео и фото

Вчера 22 февраля на площади Минина в Нижнем Новгороде случилось ДТП с тремя автобусами. Кадры с видео аварии уже попали в интернет и в руки правоохранителей, а водители маршруток вспоминают, как это было страшно. Человек, называющий себя «народным корреспондентом», прислал в некоторые СМИ Нижнего фото с места ДТП.

Две маршрутки, по словам «народного корреспондента»-фрилансера, спокойно себе стояли на остановке, и в них внезапно, на полном ходу влетел пассажирский автобус. Пассажиры загрузились к тому времени во все стоящие машины, потому пострадавшие есть и в двух «ПАЗ»иках, и в «ЛИАЗ»е. Летальных исходов нет, но есть случаи отправки в больницу с травмами различной степени тяжести. Не пострадали люди на остановках, ждущие своего маршрута. Водитель маршрутки, который стал пострадавшей стороной, выгораживает водителя автобуса – он ничего не мог поделать на нечищеной дороге. Люди в его салоне валились друг на друга, особенно было страшно женщинам, которые попали в больницу.

Дороги, которые никто не чистит от сугробов – бич Нижнего Новгорода. К счастью, по утрам в транспортных средствах обычно мало людей, на три автобуса пришлось 11 раненых, но следствие все равно ведется – кто-то должен понести ответственность. ГИБДД и представитель ведомства Игорь Михайлушин настаивают на тщательной проверке аварии и всех ее обстоятельств.