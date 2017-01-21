Авария со смертельным исходом на Раушской набережной

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
По
Лариса Махайлова
-
0
90

На Раушской набережной произошло лобовое столкновение нескольких транспортных средств. В результате ночной аварии погиб человек, троих увезла скорая помощь.

Произошла мощная сила удара, в результате которой один участник аварии был зажат в салоне иномарки. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, его сердце остановилось до приезда «скорой». Стало известно, что водитель любил машины, часто на своей страницы в социальной сети публиковал снимки автомобилей. Врачи рассказали, что пострадавшие находились в тяжелом состоянии, но на сегодняшнюю минуту их удалось стабилизировать. Двоих отправили домой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины ДТП. Стоит отметить, что в аварии участвовали машина KIA и Mercedes.

Напомним, сегодня ужасное ДТП произошло в Питере. Авария произошла утром на Таллинском шоссе, ее участниками стала машина отечественного производства, иномарка, внедорожник. В ГИБДД сообщают, что легковой автомобиль был сильно поврежден, а ее водитель получил серьезные травмы, в результате которых скончался на месте. По предварительным данным им был 24-летний парень. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах трагедии.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА