Авария со смертельным исходом на Раушской набережной

На Раушской набережной произошло лобовое столкновение нескольких транспортных средств. В результате ночной аварии погиб человек, троих увезла скорая помощь.

Произошла мощная сила удара, в результате которой один участник аварии был зажат в салоне иномарки. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, его сердце остановилось до приезда «скорой». Стало известно, что водитель любил машины, часто на своей страницы в социальной сети публиковал снимки автомобилей. Врачи рассказали, что пострадавшие находились в тяжелом состоянии, но на сегодняшнюю минуту их удалось стабилизировать. Двоих отправили домой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины ДТП. Стоит отметить, что в аварии участвовали машина KIA и Mercedes.

Напомним, сегодня ужасное ДТП произошло в Питере. Авария произошла утром на Таллинском шоссе, ее участниками стала машина отечественного производства, иномарка, внедорожник. В ГИБДД сообщают, что легковой автомобиль был сильно поврежден, а ее водитель получил серьезные травмы, в результате которых скончался на месте. По предварительным данным им был 24-летний парень. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах трагедии.