Авария в Томской области произошла в прошлый четверг. В УГИБДД сообщили, что водитель, который не справился с управление машины и съехал в затопленный кювет, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожного происшествия погибло двое человек.

В прошлый четверг в Тюменской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мужчин. Сообщается, что во время движения по трассе Белый Яр-Степановка водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, который был заполнен водой. Управляющий машиной не пострадал.

После происшествия он добрался домой на попутном автомобиле и оттуда принял решение позвонить в полицию, чтобы сообщить о происшествии. В УГИБДД сообщили, что погибшим было 38 и 39 лет.

Напомним, недавно в области произошло еще одно ДТП. Так, около тюменской деревни Половинка опрокинулась иномарка, в которой находилось пять человек. 18-летний водитель на «Рено» не справился с управлением машины и в шести километрах от въезда в населенный пункт выехал на встречную полосу и перевернулся. На месте аварии, до приезда скорой помощи, скончались два человека. Молодым людям было 17 и 21 год. В МВД области сообщили, что водитель был неопытным – его стаж вождения менее одного года. Обстоятельства и причины ДТП продолжают выяснять, сотрудники правоохранительных органов ищут людей, которые могли стать свидетелями дорожного инцидента.