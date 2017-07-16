Авария в Батайске унесла жизни двоих человек. Она произошла субботним утром. По словам очевидцев, водитель «Мазды» не справился с управлением автомобиля и совершил столкновение с грузовиком, который был припаркован на дороге.

Утром в прошлую субботу в Ростовской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло два человека. Так, в населенном пункте Батайск иномарка врезалась в грузовик, который был припаркован на дороге. По предварительным данным Госавтоинспекции дорожное происшествие произошло в 4 часа утра. Водитель «Мазды» не справился с управлением автомобиля и на полной скорости влетел в фуру. В легковом транспортном средстве, помимо водителя, находилось два пассажира, они и стали жертвами аварии. Смерть парня и девушки наступила до приезда скорой помощи. Сам виновник происшествия получил несколько переломов.

По утверждению очевидцев, иномарка ехала со скоростью в 140 км/ч, пытаясь выполнять дрифт на трассе. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обостоятельства трагедии.

Напомним, вчера в городе Иркутск также произошло ДТП. По причине столкновения маршрутного такси и легковушки, восемь человек были госпитализированы в больницу. В пресс-службе ГУ МВД области заявили, что авария произошла на ул.Рабочего Штаба, среди пострадавших трое детей. Правоохранительные органы изымают видеорегистраторы и опрашивают свидетелей, чтобы разобраться во всех обстоятельствах дорожного инцидента.