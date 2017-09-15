Авария в Бердске: пострадали двое человек

Вчера в городе Бердске (Новосибирская область) на перекрестке двух улиц произошло столкновение между двумя автомобилями: пассажирской “Газелью” и “Hyundai”. В результате ДТП травмы получили пожилой мужчина из “Газели” и женщина сорока лет, находящаяся во внедорожнике. По предварительным данным, виновником аварии является водитель “Газели”. После удара маршрутное такси восстановлению не подлежит.

Вчера, четырнадцатого сентября, в городе Бердске случилось дорожно-транспортное происшествие на оживленном перекрестке улиц Спортивной и Ленина. Авария произошла с участием маршрутной “Газели” и внедорожника “Hyundai”. По данным очевидцев, виновником аварии был водитель маршрутки, который нарушил правила дорожного движения и не пропустил внедорожник, когда собирался повернуть налево. От удара “Газель” отбросило в сторону и она врезалась в массивную березу. К счастью погибших нет, но травмы получили двое пассажиров: пожилой мужчина из маршрутки, который сломал ногу, и сорокалетняя женщина из внедорожника, которая получила ушиб головы.

По словам представителя оценочной компании, маршрутка вряд ли теперь подлежит восстановлению, а ее водителя заставят оплачивать лечение дедушки, так как по закону, все пассажиры в “Газели” застрахованы. Как рассказал сам водитель маршрутки, на момент столкновения в его салоне было всего три пассажира. Кроме пожилого человека, там находились еще две женщины, но они получили незначительные ранения разбившимся стеклом.

Приехавшие на место аварии спасатели быстро отключили у аккумуляторов обоих автомобилей клеммы, чтобы не произошел взрыв.