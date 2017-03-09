Авария в Бору 6 марта: в результате ДТП погибла молодая женщина

В Нижегородской области недалеко от Бора случилось лобовое столкновение двух машин с одной жертвой. 6 марта погибла девушка, которой всего 23 года, и которая была не за рулем, а пассажиркой. Угробил потерпевшую ее спутник, который вел «Шеврале» и вылетел на встречную полосу.

Молодые люди, которые находились в «Шеврале», вылетели на встречную полосу, и тут же столкнулись с ГАЗом 3302. Водитель ГАЗа не ждал такой ситуации, он не сумел быстро сориентироваться, и вряд ли будет признан виновным в гибели девушки. Давать показания ГИБДД придется в больнице 27-летнему другу жертвы: у него закрытая черепно-мозговая травма. Будут выяснять, как можно было потерять управление, имея стаж вождения 8 лет. Всего Нижегородская область сообщает о двух авариях на 6 марта, и в обеих зафиксированы летальные исходы – по одному на каждую.

На трассе Владимир-Муром-Арзамас произошла не менее страшная трагедия под Нижним Новгородом, чем в Бору. Водитель «Нисана» насмерть сбил пешехода. Пока неизвестно, это гражданин 46-и лет переходил дорогу в неположенном месте или водитель не заметил человека и не сумел вовремя затормозить. В самом Нижнем 6 марта имели место 4 ДТП, но без летальных исходов.